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Будемо міняти радянський герб на Батьківщині-матері в Києві на тризуб, - Ткаченко

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Будемо міняти радянський герб на Батьківщині-матері в Києві на тризуб, - Ткаченко
Процес заміни радянського герба на щиті Батьківщини-матері в Києві на український герб уже розпочався.

Про це в ефірі марафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", - сказав він.

За словами міністра, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася.

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Нагадаємо, що на щиті у руці Батьківщини-матері зображений радянський герб. У 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан 612fed4e
    Ту брежнєвську лахудру потрібно знести, а не міняти її рило на харю!
  • Ігор Круглій
  • Bob Fayn
    А не простіше нахер знести то уйоїще
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