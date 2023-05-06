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Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України

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Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля в суботу поінформував українського візаві Миколу Сольського про намір Кишинева приєднатись до рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з України.

Про це повідомило молдовське Міністерство сільського господарства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У пресрелізі вказано, що Молдова має намір приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасових заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

На зустрічі Боля пояснив Сольському, що у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

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"Водночас тенденція експорту вітчизняного зерна є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися. Нашим аграріям необхідно максимально ефективно використати запаси зерна та підготуватися до нового сільськогосподарського сезону", – додав він.

Міністр сільського господарства Молдови підкреслив, що Кишинів солідарний із українським народом, який зазнав агресії Росії, та готовий вести "конструктивний діалог із українською владою" для вирішення проблем фермерів обох держав.

За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити діалог на міністерському рівні для полегшення обміну інформацією та розвитку зв'язків із членами сільськогосподарської спільноти, ідеться в повідомленні.

Топ коментарі

  • Віктор Телецький ac6b1b3e
    це гарний такий ляпас по мордяці йолопів зелених які думали що війна дасть їм змогу в європі непогано заробляти демпінгуючи ціни та знищуючи фермерів сусідніх країн які всіляко нам допомагають.
    І не розумію чому ботва так переживає, ні Ви ні бюджет не отримає зовсім ніц з продажів баригиг-трейдарів.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Молдова щє існує завдяки Україні, тварі
  • Ksenia VB
    До того ж вони щойно самі це сказали.
    Сюрреалістичний світ.....
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