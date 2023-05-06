Польща закликає ЄС ввести санкції проти російської сільгосппродукції
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Польща вимагатиме від Європейського союзу запровадження санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії до Європи.
Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він наголосив, що неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.
"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС", – сказав Садош.
Він наголосив, що наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції.
"Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", – заявив представник Варшави при ЄС.