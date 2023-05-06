Міноборони про заяви Пригожина щодо позицій в Бахмуті: Не треба шукати глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани
"Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації", - зазначила Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За її словами, ворог не змінив свої плани щодо України та має на меті завоювати всю її територію.
Так, після минулорічної невдалої спроби здійснення бліцкригу загарбники рухаються тепер поетапно.
"Точніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити", - зауважила Маляр.
Заступниця міністра наголосила, що, незалежно від сказаного, написаного чи показаного ворогом, треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, адже саме це росія й демонструє від початку війни.
Як повідомлялося, днями глава ПВК "Ванер" Євген Пригожин заявив, ніби з 10 травня виведе з Бахмута Донецької області своїх найманців. Причиною він назвав відмову Міністерства оборони РФ надати їм достатню кількість боєприпасів.