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Міноборони про заяви Пригожина щодо позицій в Бахмуті: Не треба шукати глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани

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Міноборони про заяви Пригожина щодо позицій в Бахмуті: Не треба шукати глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не шукати в заявах російських ватажків глибоких сенсів чи натяків на багатоходові комбінації.

"Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації", - зазначила Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, ворог не змінив свої плани щодо України та має на меті завоювати всю її територію.

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Так, після минулорічної невдалої спроби здійснення бліцкригу загарбники рухаються тепер поетапно.

"Точніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити", - зауважила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що, незалежно від сказаного, написаного чи показаного ворогом, треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, адже саме це росія й демонструє від початку війни.

Як повідомлялося, днями глава ПВК "Ванер" Євген Пригожин заявив, ніби з 10 травня виведе з Бахмута Донецької області своїх найманців. Причиною він назвав відмову Міністерства оборони РФ надати їм достатню кількість боєприпасів.

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Топ коментарі

  • Вячеслав Шатров
    зачем вообще на это отвечать? Министерство обороны должно отвечать пулями, снарядами и ракетами
  • Павло ШОвте
  • Віталій Шатківський
    Братики, дякую Вам! Ви професіонали!!!
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