Російські дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5, - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук
2 4627
Протягом дня у суботу протиповітряна оборони знищила 5 ворожих безпілотників.
Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ
"Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту. Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет", - розповів Олещук.