Російські дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5, - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук

Протягом дня у суботу протиповітряна оборони знищила 5 ворожих безпілотників.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ

"Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту. Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет", - розповів Олещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада РФ, імовірно, використає атаку безпілотника на Кремль для скасування парадів до 9 травня, - ISW