Жителів Запорізької області закликають повідомляти у чат-бот "єВорог" про техніку РФ
Відповідний заклик Федоров опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області — надсилайте заявки про техніку росіян у єВорог @evorog_bot
На мапі — конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них — Василівка, Токмак, Кам’янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар та Пологи.
Пишіть, якщо бачите там танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Цінне кожне повідомлення.
За можливості обережно робіть фото / відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані.
Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - закликав Федоров.