Жителів Запорізької області закликають повідомляти у чат-бот "єВорог" про техніку РФ

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає громадян повідомляти про колони військової техніки російської армії на окупованих територіях Запорізької області за допомогою чат-бота "єВорог".

Відповідний заклик Федоров опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області — надсилайте заявки про техніку росіян у єВорог @evorog_bot



На мапі — конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них — Василівка, Токмак, Кам’янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар та Пологи.



Пишіть, якщо бачите там танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Цінне кожне повідомлення.

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За можливості обережно робіть фото / відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані.



Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - закликав Федоров.