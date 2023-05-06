Заява Пригожина про брак боєприпасів - блеф. Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу, - Череватий

Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий назвав тираду ватажка російської державної терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина щодо нестачі боєприпасів "повним блефом". Жорсткі бої в Бахмуті тривають.

Про це Череватий сказав у коментарі CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми контролюємо частину міста. Там нічого не змінилося, триває позиційна війна. Супротивник не здійснив жодного великого прориву", – сказав представник ЗСУ.

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Череватий відкинув заяви Пригожина про зменшення запасів боєприпасів. За його словами, протягом останньої доби окупанти випустили тисячі снарядів уздовж лінії фронту.

"Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу. Тому це повний блеф", – сказав він.