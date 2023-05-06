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Заява Пригожина про брак боєприпасів - блеф. Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу, - Череватий

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Заява Пригожина про брак боєприпасів - блеф. Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу, - Череватий
Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий назвав тираду ватажка російської державної терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина щодо нестачі боєприпасів "повним блефом". Жорсткі бої в Бахмуті тривають.

Про це Череватий сказав у коментарі CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми контролюємо частину міста. Там нічого не змінилося, триває позиційна війна. Супротивник не здійснив жодного великого прориву", – сказав представник ЗСУ.

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Череватий відкинув заяви Пригожина про зменшення запасів боєприпасів. За його словами, протягом останньої доби окупанти випустили тисячі снарядів уздовж лінії фронту.

"Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу. Тому це повний блеф", – сказав він.

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Топ коментарі

  • Ultimate Justice
    Тому й кажуть, що заявочки цього терорюги мають зовсім іншу мету.
    І слухати вбивцю та злочинця - не варто.
  • Лысый коротышка
    ****** просто хоче собі відмазку знайти через те, що не може взяти Бахмут. От і все. Хоче звалити провину на удмурта и ко. А також шукає привід звалити в Африку не чекаючи люлєй під час нашого контрнаступу.
  • Alexander Savely
    та i х#р на того пригожина, шо воно там варнякає. вiрити оркам - себе не поважати. а цього опущеного нашi cмi ще й цитують - це повна ганьба.

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