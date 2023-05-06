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У Свердловській області РФ горять склади з порохом

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У Свердловській області РФ горять склади з порохом
У селищі Первомайський Свердловської області загорілися склади з порохом.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на екстрені служби РФ, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - сказав співрозмовник агентства.

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Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

"У ГУ МНС підтвердили пожежу на складах в уральському селищі Первомайський. Попередньо постраждалих немає. Рятувальники нарощують сили для недопущення розповсюдження вогню біля селища", - додали згодом пропагандисти.

Топ коментарі

  • Ростислав Ростислав 31ab27e8
    Хоч би дощ не пішов, переживаю
  • Oleksandr Onys
    Буває ж таке. Лісова пожежа саме біля складів із порохом
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Звичайно Порох тут ні прі чьом
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