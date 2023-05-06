Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини із ГРАДів і важкої артилерії - семеро постраждалих, - облрада

Протягом 6 травня ворог вісім разів ударив по Нікопольському району, Дніпропетровщини внаслідок чого постраждали 7 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вісім обстрілів Нікопольського району, семеро людей постраждали від дій агресора", - йдеться у дописі.

Зазначається, що по Нікополю ворог гатив з "Градів" та важкої артилерії. Пʼятеро чоловіків віком від 44 до 60 років дістали поранення. Четверо з них ушпиталені, один постраждалий лікуватиметься вдома.

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В обласній раді додали, що в місті понівечено 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство. Пошкоджень зазнала й одна будівля, що не експлуатується.

"Ще три громади району – Марганецька, Мирівська, Покровська – потрапили під вогонь з важкої артилерії. В останній внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка, вона у лікарні. Пошкоджено будівлю ліцею, півдесятка приватних будинків, господарська споруда, електромережі", - написав Лукашук.

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Надвечір окупанти з "Градів" знову вдарили по Мирівській ТГ. Попередньо відомо, що поранено одного чоловіка 43 років. Понівечено 2 житлові будинки, господарську споруду, авто. Наразі деталі ще уточнюються.

Інші райони Дніпропетровщини ворожих атак не зазнали.

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