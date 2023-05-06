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Нейтралітет Грузії щодо війни в Україні грає на руку Росії, - американський філософ Фукуяма

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Нейтралітет Грузії щодо війни в Україні грає на руку Росії, - американський філософ Фукуяма
При цьому грузинський уряд заперечує свою підтримку агресора.

Нейтральна позиція грузинської влади щодо російсько-української війни грає на руку агресору, заявив американський політолог зі Стенфордського університету Френсіс Фукуяма в інтерв'ю RFE/RL, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Було б непогано, якби уряд Грузії зайняв чітку позицію на підтримку України. Я думаю, що нейтралітет справді вигідний Росії", - сказав він.

Фукуяма також зазначив, що є свідчення того, що Грузія тихо допомагає Росії обійти санкції, запроваджені Європою та США.

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"Цей уряд справді непрозорий щодо своїх мотивів і того, що він насправді робить. І тому він може вести подвійну гру, заявляючи про свою нейтральність, але насправді допомагаючи скоріше одній стороні, ніж іншій. І я думаю, що це є наслідок проросійського ухилу даного уряду", - сказав політолог.

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Нейтралітету дійсно - не буває . За цим поняттям зазвичай ховають - пох.їзм . Що ще огидніше ніж прийняти чиюсь сторону . імхо
  • Don Bessam dc0e2bc1
    ты не прав...
  • Алекс Скела
    Усю свою історію Грузія, як те гімно в ополонці, вирішувала, до якого ж берега прибитись.
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