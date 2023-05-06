Нейтралітет Грузії щодо війни в Україні грає на руку Росії, - американський філософ Фукуяма

При цьому грузинський уряд заперечує свою підтримку агресора.

Нейтральна позиція грузинської влади щодо російсько-української війни грає на руку агресору, заявив американський політолог зі Стенфордського університету Френсіс Фукуяма в інтерв'ю RFE/RL, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Було б непогано, якби уряд Грузії зайняв чітку позицію на підтримку України. Я думаю, що нейтралітет справді вигідний Росії", - сказав він.

Фукуяма також зазначив, що є свідчення того, що Грузія тихо допомагає Росії обійти санкції, запроваджені Європою та США.

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"Цей уряд справді непрозорий щодо своїх мотивів і того, що він насправді робить. І тому він може вести подвійну гру, заявляючи про свою нейтральність, але насправді допомагаючи скоріше одній стороні, ніж іншій. І я думаю, що це є наслідок проросійського ухилу даного уряду", - сказав політолог.