Міноборони Білорусі вирішило створити загони народного спротиву

У рамках заходу призвуть тисячу військових.

Білорусь сформувала у прикордонних регіонах із Польщею та Литвою загони народного спротиву для забезпечення безпеки руху військових колон, повідомила у суботу пресслужба Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"У двох сільських виконавчих комітетах Волковиського району (Гомельської області Білорусі – ред.) вперше сформовано загони народного спротиву. Загони виконують завдання щодо забезпечення громадського порядку під час комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил, а також забезпечують безпеку руху військових колон", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в Білорусі продовжили перевірку бойової готовності військових частин та підрозділів, які залучаються до реагування на кризові ситуації. У рамках такої перевірки планується призвати до тисячі військовозобов'язаних.