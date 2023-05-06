Заяви Пригожина є проявом внутрішньої війни, яка розпочалася у Росії, - ОП

Погрози очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина щодо виводу своїх найманців з Бахмута є лише одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Пригожин сьогодні не є монополістом, який раніше був для кремля дуже важливою складовою мілітарної системи, щоб вирішувати ті чи інші важливі питання в третіх країнах.Пригожин вже не отримує бюджетне фінансування, не отримує ресурсу через Міноборони", – сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Пригожина про брак боєприпасів - блеф. Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу, - Череватий

За його словами, Пригожин не має прямих комунікацій з кремлем, а погрози виводу його найманців з Бахмута є тільки одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії. Зокрема, в РФ зараз формується багато "маленьких кланів, і всі ці клани у великому клані Путіна".

"І всі ці маленькі клани сьогодні шукають можливість "спригнути" з відповідальності разом з Путіним і перекласти її на когось. І для цього їм треба поступово знищувати один одного чи перекидати публічну відповідальність за провалені плани атаки на Україну", – додав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО