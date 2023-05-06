Заяви Пригожина є проявом внутрішньої війни, яка розпочалася у Росії, - ОП
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Пригожин сьогодні не є монополістом, який раніше був для кремля дуже важливою складовою мілітарної системи, щоб вирішувати ті чи інші важливі питання в третіх країнах.Пригожин вже не отримує бюджетне фінансування, не отримує ресурсу через Міноборони", – сказав Подоляк.
За його словами, Пригожин не має прямих комунікацій з кремлем, а погрози виводу його найманців з Бахмута є тільки одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії. Зокрема, в РФ зараз формується багато "маленьких кланів, і всі ці клани у великому клані Путіна".
"І всі ці маленькі клани сьогодні шукають можливість "спригнути" з відповідальності разом з Путіним і перекласти її на когось. І для цього їм треба поступово знищувати один одного чи перекидати публічну відповідальність за провалені плани атаки на Україну", – додав Подоляк.