Російські окупанти пограбували підприємство в Енергодарі, забравши всі автомобілі та станки, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо здійснення росіянами грабунку підприємств у Запорізькій області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях. У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - зазначається у повідомленні.

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