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Російські окупанти пограбували підприємство в Енергодарі, забравши всі автомобілі та станки, - Генштаб

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Російські окупанти пограбували підприємство в Енергодарі, забравши всі автомобілі та станки, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо здійснення росіянами грабунку підприємств у Запорізькій області 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях. У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Його б теж до Гааги..
  • Алекс Скела
    Пхе!
    От якби рузьге не пограбували підприємство в Енергодарі - ото була б новина!
  • 5 копійок
    Не станки, а верстати.
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