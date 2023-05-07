Над Києвом вночі сили ППО знищили розвідувальний БПЛА ворога, - КМВА

Вночі під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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