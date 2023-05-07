Очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі, - Резніков

Українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів. Тому вони намагаються знизити рівень очікувань.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість людей... чекають чогось величезного", – зазначив міністр оборони Україна Олексій Резніков.

На його думку, це може призвести до "емоційного розчарування".

"Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон?

Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає неприйнятним", – пише видання.

"Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", – сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню у понеділок.

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У Washington Post зазначають, що очікування високих результатів зумовлено попередніми перемогами України на полі бою. Відсіч російських військ під Києвом, потім визволення Харківської та Херсонської областей.

"Ми надихали, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин", – сказав Рєзніков.

Тому зараз, на його думку, партнери мають "спільні очікування, що Україна знову досягне успіху".

Резніков додав, що західні партнери сказали йому, що зараз їм потрібен "наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати його нашим людям".

"Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?" – сказав міністр.

Тепер Росія може мати географічну перевагу і більшу чисельність військових, пише видання. Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння.

Зеленський заявив виданню, що Україна буде готова розпочати контрнаступ, "як тільки отримає зброю, про яку домовилася з партнерами".

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