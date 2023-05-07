Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 430 (+660 за добу), 3723 танки, 3010 артсистеми, 7248 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 7 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків - 3723 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 7248 (+10) од,
  • артилерійських систем - 3010 (+18) од,
  • РСЗВ - 554 (+2) од,
  • засоби ППО - 306 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 380 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 430 (+660 за добу), 3723 танки, 3010 артсистеми, 7248 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Извиняюсь, что не по теме, но не смог пройти мимо такого шедевра. Берегите зрение.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Фронт без змін, дорога життя Бахмут тримається. Те, що петухів на коз там хочуть змінити, не принесе московії успіхів. Буде тобі враже як Залужний скаже. Україна понад усе
  • 5 копійок
    Льохкім двіженієм рукі друга армія перетворюється... перетворюється.. перетворюється друга армія на двохсоту.


    руга армія перетворюється-перемелюється на двохсоту.
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