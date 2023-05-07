Ворожа ракета влучила у промпідприємство на Миколаївщині, - ОК "Південь"
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Російська авіація вночі випустила ракети по Миколаївській області. Одна з них влучила на територію підприємства.
Про це речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вночі відбулася ракетна атака з повітря. Використовувалися літаки стратегічної авіації, які ворог спрямовував по Півдню, зокрема, ракети Х-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що хотіли саме вивідати, де і які системи протиповітряної оборони готові працювати", - сказала вона.
Гуменюк зазначила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області. Також є влучання у поля. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.