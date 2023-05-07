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У РФ повідомили про виявлення в Курській області безпілотника з написом "Слава Україні"

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У РФ повідомили про виявлення в Курській області безпілотника з написом "Слава Україні"
У Курській області виявлено безпілотник з написом "Слава Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

"За попередніми даними, БПЛА було знайдено рано-вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною неподалік села Полозовка. На крилі в нього напис "Слава Україні", проте жодних інших розпізнавальних знаків більше немає.

Наразі біля безпілотника виставлено охорону", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    А що не вірно. Слава Україні ! І Героям Слава!
  • Антип61
    Там ще має бути 10 кг візиток Яроша і 10 грам вибухівки.
  • 5 копійок
    Щось тривожно стало на кацапщині. Бандери не дають спокійно жити. Редиски.
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