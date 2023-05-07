Обстріл Миколаївщини: ворог випустив 5 ракет Х-22, атаковано дві громади

Сьогодні вночі, з 00:18 по 00:37 ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за попередньою інформацією від ОК "Південь", 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території. За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Раніше речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області.

Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 7 травня в Миколаєві чули звуки вибухів.