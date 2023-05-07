Росія зіткнулася з найбільшим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили, - британська розвідка

За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року", - йдеться в повідомленні.

На чисельність населення Росії вплинули наслідки COVID-19 та війна в Україні. Крім того, у 2022 році Росію покинули до 1,3 мільйона осіб, у тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях.

"У Мінкомзв'язку Росії заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників залишили країну у 2022 році й не повернулися. Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили.", - зазначається в дописі.

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У британській розвідці припускають, що це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.