Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, 5 осіб поранено, - Синєгубов
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Попередньо, російська ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків Балаклії Харківської області.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.
"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - повідомив