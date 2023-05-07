Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна "Азову" Євгена Чуднецова. ФОТОрепортаж

Вчора, 6 травня, із ворожого полону визволили воїна полку "Азов" Євгена Чуднецова.

Про це повідомила у фейсбуці Анна Ковальська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Євген Чуднецов родом з Макіївки, боєць полку "Азов", позивний Чудик. Вперше він потрапив у полон 14 лютого 2015 року під час боїв біля Широкиного.

Там йому дали 30 років колонії, "прокурор днр" вимагав розстріляти.

"Я був квінтесенцією світового зла: з добробату, місцевий, із татуюванням тризуба", - пояснював Євген.

В 2017 р. Євгена обміняли. Євген казав після полону: "Я готовий був ще сидіти в полоні "ДНР", лише б Росія рухнула нахрін!" І розповідав про катування і жахи полону.

Після звільнення з полону Євген знову встав на захист України. І знову попав в полон з "Азовсталі".

"Євгена обміняли! Це неймовірне щастя! Слава Героям!", - написала Ковальська.

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6 травня Цензор.НЕТ писав, що з полону повернули 45 захисників і захисниць України. Зокрема, як повідомлялося, з неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі".