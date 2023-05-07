Через оголошену евакуацію в окупованому Енергодарі закінчилося пальне, росіяни закривають свої "управління", - мер Орлов
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Перша хвиля евакуації почалась вчора зранку, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, бажаючих виїхати, завантажили в автобуси. Частина виїхала на власному автотранспорті. Відповідно пальне на заправках скінчилось ще вчора", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у місті практично не працюють банкомати, зняти готівку вкрай проблематично. Інтернет частково зник.
"А от ціни на продукти та медикаменти, навпаки, помітно підскочили", - додав Орлов.
За його словами, заява окупантів спровокувала в місті якщо не паніку, то близькі до неї настрої. Особливо у людей, які отримали російські паспорти.
В Енергодарі загарбники закрили паспортні столи та низку управлінь так званої "адміністрації". Вивезли документи та обладнання. В тому числі й обладнання, яке належало ЦНАП.
"Вчора вночі й зранку почали виносити медичне устаткування з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили по машинах. Водночас надійшла інформація про зупинення роботи низки відділень в стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги. На фоні цього пацієнтам стаціонарів пропонують евакуюватися", - повідомив Орлов.