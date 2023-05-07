Нещодавніми оголошеннями про евакуацію населення росіяни спровокували в Енергодарі, якщо не паніку, то найближчі до її настрої. Особливо у людей, які отримали російські паспорти.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша хвиля евакуації почалась вчора зранку, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, бажаючих виїхати, завантажили в автобуси. Частина виїхала на власному автотранспорті. Відповідно пальне на заправках скінчилось ще вчора", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у місті практично не працюють банкомати, зняти готівку вкрай проблематично. Інтернет частково зник.

"А от ціни на продукти та медикаменти, навпаки, помітно підскочили", - додав Орлов.

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За його словами, заява окупантів спровокувала в місті якщо не паніку, то близькі до неї настрої. Особливо у людей, які отримали російські паспорти.

В Енергодарі загарбники закрили паспортні столи та низку управлінь так званої "адміністрації". Вивезли документи та обладнання. В тому числі й обладнання, яке належало ЦНАП.

"Вчора вночі й зранку почали виносити медичне устаткування з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили по машинах. Водночас надійшла інформація про зупинення роботи низки відділень в стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги. На фоні цього пацієнтам стаціонарів пропонують евакуюватися", - повідомив Орлов.

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