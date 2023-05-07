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На 9 травня РФ може готувати провокації як проти власного цивільного населення, так і проти Білорусі, - представник ГУР МО Юсов

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На 9 травня РФ може готувати провокації як проти власного цивільного населення, так і проти Білорусі, - представник ГУР МО Юсов
Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про ймовірні провокації росіян 9 травня, оскільки Росія часто обирає символічні дати для вчинення провокацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - зазначив Юсов.

Водночас він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - наголосив представник ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готують свій особовий склад до провокацій на північних кордонах України, - Центр національного спротиву

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
  • Світле Майбутнє
    Ото дуже правильне рішення... проти своїх хай і готують..
  • Ol Ol e5ddacc7
    Розпилення"новачка" над масквою? Я - "ЗА"!!!
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