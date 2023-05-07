Окупанти відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини, - Центр національного спротиву
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На Окупованій території Херсонської області загарбники продовжують відбирати майно у цивільних мешканців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким намагаються зменшують дефіцитом плавзасобів у формуваннях ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зазначають, що на окупованому півдні України росіяни мають проблеми з логістикою. За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів.