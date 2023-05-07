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Окупанти відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини, - Центр національного спротиву

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Окупанти відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини, - Центр національного спротиву
На Окупованій території Херсонської області загарбники продовжують відбирати майно у цивільних мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким намагаються зменшують дефіцитом плавзасобів у формуваннях ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що на окупованому півдні України росіяни мають проблеми з логістикою. За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів.

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