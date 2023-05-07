Росіяни готуються до провокацій на окупованій території Запорізької області, - Федоров
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є версія, що окупанти готуються до провокацій. Можна подивитись це на прикладі Токмака, де вони відучора масово евакуюють людей. Раз на 20-30 хвилин від'їжджає автобус або колона автобусів. Але цивільних людей в цих автобусах лише третина, а інші - переодягнені військові. Здебільшого ці автобуси їдуть до Бердянська, там цивільних залишають, а військових везуть до Маріуполя", - заявив Федоров.
Він також повідомив, що в окупованому Токмаку зараз величезні черги за хлібом, на більшості заправок закінчився бензин. У магазини не привозять товар, деякі з них уже закриті. Водночас у місті закриваються лікарні, пацієнтів достроково "виписують".
Крім того, окупанти попереджають, що вимкнуть електрику і воду у разі наступу ЗСУ.
Посадовець упевнений, що загарбники мають намір прикриватися населенням як живим щитом та чинити провокації.