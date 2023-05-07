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На розмінування правобережжя Херсонщини потрібно 10 років, - ОВА 

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На розмінування правобережжя Херсонщини потрібно 10 років, - ОВА 
Близько 500 тисяч гектарів земель заміновано на Херсонщині, зокрема у правобережній частині регіону.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на розмінування цих територій піде близько 10 років.

"Сама правобережна Херсонщина займає близько 630 тисяч гектарів. З них 500 заміновано. За останні п’ять місяців після звільнення розмінували 38 тисяч гектарів. Ми розуміємо, що до кінця року – це буде приблизно 70 тисяч гектарів. Тобто нам для розмінування правобережної Херсонщини потрібно буде близько 10 років", – наголосив Толоконніков.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А всего лишь нужно было не разминировать на направлениях главного удара и мосты через каналы и Днепр.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зелених, д'єрмака, верещучку на розмінування! Швидко розмінують. Досвід вже мають.
  • Alexn ba346e16
    Камбоджия до сих пор не полностью разминированна,через 50 лет.
    Если разминирование оплачивать,то нельзя строить хорошие дороги.
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