ОК "Південь" про тактику російських обстрілів: Випробовують і виснажують нашу систему ППО

Загарбники використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.

Про це заявила в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо зміни тактики загарбників, яка спостерігається останніми тижнями, зокрема активність ворожої авіації і пов'язані з цим часті повітряні тривоги, Гуменюк зауважила, що це також є елементом психологічного тиску на населення України. Адже крім вогневого впливу, Росія намагається домогтися морально-психологічного виснаження українців.

"Те, що вони намагаються використовувати різні тактики - вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються... знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони", - пояснила речниця.

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