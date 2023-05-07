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За тиждень захисники України знищили майже 4 тис. окупантів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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За тиждень з 1 до 7 травня 2023 року Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.

Про це повідомив  перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Росія втратила 445 одиниць озброєння та військової техніки. За тиждень знищено:

  •  24 танки;
  •  59 бойових броньованих машин;
  •  96 артилерійських систем;
  •  10 РСЗВ;
  •  11 установок ППО;
  •  110 одиниць автотехніки;
  •  23 одиниці спецтехніки;
  •  15 ракет та 97 БпЛА.

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За тиждень захисники України знищили майже 4 тис. окупантів, - Міноборони 01

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