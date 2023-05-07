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Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією. ІНФОГРАФІКА

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Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією. ІНФОГРАФІКА
Станом на 7 травня слідчі Національної поліції України розпочали 75 351 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

З них:

  • 63 068 — за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України);
  • 9190 — за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України);
  • 2837 — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України);
  • 153 — за державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу України);
  • 38 — за вчинення диверсій та ін. (ст. 113 Кримінального кодексу України).

На території деокупованих районів виявлено 52 місця, де росіяни незаконно утримували та катували громадян. З них:

  • 27 — Харківська область;
  • 16 — Херсонська область;
  • 3 — Київська область;
  • 2 — Сумська область;
  • 2 — Миколаївська область;
  • 1 — Донецька область;
  • 1 — Чернігівська область.

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Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією 01

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    Розмінування Чонгару і здача Півдня враховано?
  • Valery Koulga
    Легче всего открывать справы против инопланетян - это вам не украденный велосипед найти!
  • Александр К bdc42b02
    цікавий момент

    в ході російсько-української війни, з метою попередження злочинів під час проведення бойових дій, така необхідність з'явилась знову. 14 серпня 2014 народні депутати підтримали в першому читанні і в цілому законопроєкт № 4446а «Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо створення військових прокуратур» [6] За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів.[7]. Цей закон визначає порядок створення, комплектування та матеріально-технічного забезпечення військових прокуратур, а також соціального захисту їхніх працівників зі статусом військовослужбовців. (с) вікі

    тобто військова прокуратура України це ще один аспект армії який відродив Порошенко і знищів Зеленський
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