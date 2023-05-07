Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 травня слідчі Національної поліції України розпочали 75 351 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.