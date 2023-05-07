Ворожа авіація над акваторією Азовського моря. Загроза обстрілу Білозерської громади та Бериславщини керованими авіабомбами, - Херсонська ОВА
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Ворожа авіація нині перебуває над акваторією Азовського моря. Ймовірний обстріл керованими авіабомбами.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Білозерська громада та прибережна Бериславщина - в УКРИТТЯ! Ворожа авіація над акваторією Азовського моря. Ймовірний обстріл керованими авіабомбами", - зазначив він.