Туреччина відмовила США щодо відправки в Україну російських ЗРК С-400, - Чавушоглу
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США просили Туреччину передати ЗРК ППО С-400 в Україну, проте Анкара відмовилася.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами очільника турецького МЗС, Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.
"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?" - заявив Чавушоглу.
Глава МЗС заявив, що керівництво Туреччини відмовило на прохання США відправити комплекси С-400 в Україну.
"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", - додав він.