Окупанти 6 разів обстріляли із застосуванням авіації та артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОК "Північ"

Станом на 15:00 7 травня російські війська шість разів обстріляли прикордонні населені пункти на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Близько 10:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно некеровані авіаційні ракети (НАР) з гелікоптера, в районі н.п. Костобобрів. Близько 10:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптера, по н.п. Леонівка.

Близько 10:15 зафіксовано 1 приход, ймовірно керованої авіаційної бомби (КАБ) з російського літака Су-35, по н.п. Заріччя.

З 10:40 до 11:10 зафіксовано 10 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в районі н.п. Блешня. З 11:25 до 11:45 зафіксовано 15 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Середина Буда.

З 13:45 до 14:16 зафіксовано 8 приходів, попередньо САУ, в районі н.п. Бачівськ.

З 14:49 до 15:30 зафіксовано 17 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Зноб Новгородське.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

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