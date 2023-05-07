Залужний обговорив із генінспектором Бундесверу Бройєром підготовку до контрнаступу та надання F-16
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів цього тижня зустріч з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Бройєром.
Про це головком ЗСУ повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.
Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - написав Залужний.