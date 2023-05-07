Президент Чехії Павел про контрнаступ України: Не слід недооцінювати росіян

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Захід має бути готовий до того, що в російсько-українській війні не буде повної перемоги.

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я думаю, що ми повинні зробити все, що в нашому розпорядженні, щоб заохотити українців і підтримати їх, щоб вони були успішними. Але внутрішньо ми також повинні бути готові до інших непередбачуваних ситуацій" – сказав Павел.

За його словами у Києві є розуміння, що не слід "недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона старіша, можливо, в меншій кількості, але все одно, у них є велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів".

"Вони не такі вже й недієздатні з точки зору оборони", – сказав Павел. "І, звичайно, перебуваючи в обороні, їм легше, тому що Україна зазнала б жахливих втрат, навіть якщо б вони були добре підготовлені. Тому атакувати такого ворога, як Росія, буде важко, і росіян не вдасться застати зненацька вдруге" – зазначив президент Чехії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай зацікавлений у довгій війні в Україні, він не може бути посередником, - президент Чехії Павел

Павел сказав, що основною вимогою Зеленського під час їхньої зустрічі 28 квітня були боєприпаси на тлі підготовки до контрнаступу.

Чеський президент вважає, що ЄС повинен постачати боєприпаси для України з усього світу, включаючи країни, які, можливо, не хочуть визнавати свою участь у конфлікті з Росією, або з якими європейські столиці можуть відчувати певний дипломатичний дискомфорт у відносинах. "Є способи, як ми можемо це зробити" – вважає він.