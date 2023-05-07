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Окупанти скинули п’ять керованих авіабомб на Кізомис на Херсонщині, - ОВА

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Окупанти скинули п’ять керованих авіабомб на Кізомис на Херсонщині, - ОВА
Російська авіація скинула п’ять керованих авіабомб на н.п. Кізомис у Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб.

Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне на Херсонщині, через що поранення отримала 62-річна жінка.

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Топ коментарі

  • Snart
    Там вже не залишилось мабудь жодної неушкодженої хати… Ще,може з місяць назад, село було без значних пошкоджень.
  • Юрiй 6adc5124
    их всего два
  • Юрiй 6adc5124
    Ф16 надо , он может сбить Су35 , а Су 35 Ф16 не видит
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