З російського полону визволено 2324 українця, - Координаційний штаб

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомляє про звільнення вже 2 тис 324 українців із російського полону за час своєї роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці штабу.

"З російського полону звільнено вже 2324 українців. Працюємо далі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна повернула з полону 42 захисники та три захисниці "Азовсталі", повідомив у суботу голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Рішення про створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ухвалив Кабінет міністрів України, затвердивши його постановою №257 від 11 березня 2022 року, тобто через 19 днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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