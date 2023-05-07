Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для системи оповіщення про ракетну загрозу, - ЗМІ
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За даними Israel Defense, Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу. Виробляє радари ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Україна повинна отримати партію з 16 радарів RADA. Їх будуть використовувати для виявлення та попередження про ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.
Варто зазначити, що радари RADA використовують в Ізраїлі для виявлення та встановлення загрози з неба і підключені до системи оповіщення.