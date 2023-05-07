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Окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня, - Сирський

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Окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня, - Сирський
Російські окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - зазначив Сирський.

Генерал повідомив, що станом на сьогодні Силам оборони України вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
  • Сергій Шешеня
    Здали би Бахмут, рашисти би пішли далі. зараз би така сама м'ясорубка була би у Славянську і Краматорську.
  • Алекс Скела
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