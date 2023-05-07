У Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції

У неділю, 7 травня 2023 року, молдавська поліція повідомила про затримання 27 учасників акції протесту проросійської партії "Шор", яка відбулася в середмісті Кишинева.

Усіх цих людей відвели до відділень поліції для перевірки документів, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на

портал Newsmaker.md.

У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло.

Декілька з цих осіб мали при собі легкозаймисті речовини, "які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об'єктів", йдеться у повідомленні.

Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.

Поліція нагадала, що за учасників акції відповідають її організатори.

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