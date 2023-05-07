Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії, цивільна людина отримала поранення, - облрада

Російська армія із важкої артилерії обстріляла Нікополь, поранено 43-річного чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"43-річний чоловік дістав поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу Нікополя. Вдень окупанти вдарили по місту з важкої артилерії", - написав він.

Через обстріл пошкоджено АЗС, транспортне підприємство, лінію електропередач, легкову та вантажну автівки.

В інших районах області протягом дня було спокійно.

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