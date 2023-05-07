Реальні переговори між Україною та РФ можливі до кінця року, - Кіссинджер

Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер вважає, що війна в Україні наближається до переломного моменту. Переговори він прогнозує ближче до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею", - сказав він. "Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною та РФ – ред.)", - заявив ексочільник Держдепу.

Кіссинджер також оцінив загрозу Китаю. За його словами, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань військовою силою, США стануть на захист Тайваню, що може перерости у загальну війну між двома країнами.

"Отже, ми маємо проблему, — сказав Кіссинджер, — яка може перерости у загальну війну між двома високотехнологічними країнами. Це те, що потребує термінової уваги. Це дуже небезпечний період", – додав ексдержсекретар США.

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