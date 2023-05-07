США не мають сумнівів у правдивості заяв України про збиття російської гіперзвукової ракети системою Patriot, - СNN

США впевнені в точності заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з питанням.

Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі. Це те, що в Пентагоні розглядають як серйозну подію, передає телеканал.

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Заява України про перехоплення російської гіперзвукової ракети важлива з кількох причин. Як пише CNN, це важливо тому, що президент Росії Володимир Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та казав, що вона здатна долати всі існуючі системи ППО.

Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його. Але до минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що будь-яка ціль гіперзвукової балістичної ракети неодмінно буде уражена. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів, кажуть джерела CNN у Міноборони США.

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Той факт, що це перехоплення було здійснене українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, у Пентагоні розглядають як велике "повернення інвестицій", зазначило джерело. Перехоплення також, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії на предмет того, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, додало джерело.

6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. За його словами, це вдалося зробити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.