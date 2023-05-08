Протягом 7 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження окупантів, 3 склади, 2 пункти управління, 1 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 7 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також 3 склади боєприпасів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 6 травня уразили 8 районів зосередження росіян, 1 ЗРК та пункт управління, - Генштаб