Посольство України в Німеччині 8 травня не кластиме квіти поруч із радянською символікою

На День пам’яті та примирення 8 травня 2023 року українське посольство у Берліні (ФРН) вперше відмовиться від покладання квітів біля радянських пам’ятників чи радянської символіки

Як інформує Цензор.НЕТ, така заява з'явилася 7 травня 2023 року на сайті відомства.

"Цього року Посольство України у ФРН започатковує у Берліні новий формат вшанування Дня пам’яті та примирення 8 травня та усіх жертв Другої світової війни. Посол України у ФРН Олексій Макеєв та дипломати посольства свідомо відмовляються від покладання вінків та квітів до радянських меморіалів або місць із радянською символікою у німецькій столиці", - наголошують українські дипломати.

Свою позицію вони називаються "виправленням помилок".

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"Ми добре пам’ятаємо ціну війни Другої світової. І, на жаль, переживаємо нову страшну війну зараз. Це війна у самому центрі Європи, війна з цинічною пропагандою, імперіалізмом, шовінізмом та історичним реваншизмом. Саме тому цей рік стане першим, коли українські дипломати у Німеччині не покладатимуть квіти до радянських пам’ятників. Україна зробила свій великий внесок у перемоги над націонал-соціалізмом і фашизмом і про це має бути пам’ять. Ми не покладатимемо квіти до місць, які ретранслюють сталінську і російську пропаганду, на кшталт "За Родіну", "За Сталіна", "Велика Вітчизняна", "1941-1945". Україна чітко визначила своє місце в Європі та у світовій історії, й це схвально сприйняли наші друзі та партнери. Час виправлення історичних помилок настав. Україна повертає собі своє: свою історію та пам’ять про неї", - зазначається у заяві посольства.

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Тож зранку посол України у Німеччині Олексій Макеєв покладе квіти до центрального німецького меморіалу пам’яті "жертв війн і тиранії" Neue Wache разом з державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером та бургомістром Берліна Каєм Вегнером.

Після того посол відвідає будівлю Рейхстагу, де буде організоване спільний підхід з депутатами німецького Бундестагу демократичних фракцій до історичних "графіті", таких як "Київ", "Харків", "Львів", "Сімферополь", "Ялта", "Луцьк", зроблених українськими воїнами, бійцями Червоної армії, у травні 1945 року.

Ввечері команда посольства разом з послом доєднаються до Ходи пам’яті українських жертв Другої світової війни, організованої українськими об’єднаннями Берліна, зокрема "Віче Берлін", "Платформа ТЮ" та "Альянс українських організацій". Початок ходи о 18:00 годині за адресою: Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin.

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