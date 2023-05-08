Вночі росіяни атакували Київ безпілотниками, є постраждалі та руйнування (оновлено)

Унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

"За попередньою інформацією, є травмовані і руйнування. Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто.

Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину. Попередьно, відомо про одного травмованого.

Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - написав Попко.

"Оновлення інформації щодо наслідків нічної повітряної атаки. В Святошинському районі столиці: ймовірно, через падіння уламків зафіксовано загоряння автомобіля; зафіксовано падіння уламків на житловий будинок; є падіння уламків на проїжджу частину. Попередньо, відомо про одного травмованого.

Інформація по руйнуваннях і постраждалих уточнюється", - додав Попко.

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Пізніше він додав, що у Шевченківському районі столиці, ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факелу. Працює переносний лафетний ствол, полумя збито, працює ДСНС та газова служба. Інформація щодо постаждалих уточнюється.

В Соломʼянському районі ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 т., є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один - у Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці. Двох постраждалих у Святошинському районі госпіталізували медики.

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Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки.

"У Святошинському районі столиці:

- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.

- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;

- є падіння уламків на проїжджу частину.

- травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;

В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється. Слідкуйте за подальшою інформацією", - повідомив Попко.