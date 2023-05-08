У повітряному просторі Києва виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів, - КМВА

Сьогодні вночі росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. Сили ППО знищили понад 30 ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації.

"Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, рашисти здійсни вже 4 повітряних атаки! Під час останньої повітряноі тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30!!! ворожих дронів! Дякуємо ППО! Черговий раз наші воїни відпрацювали відмінно", - йдеться в повідомлені начальника КМВА Сергія Попка.

Також він повідомив, що в місті є руйнування і травмовані.

"Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях. Дані оперативного зведення постійно оновлюються і уточнюються", - додав Попко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни атакували Київ безпілотниками, є постраждалі та руйнування