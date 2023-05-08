Російські військові намагаються виїхати з окупованої Запорізької області під виглядом цивільних, - Федоров

Мешканці окупованої частини Запорізької області повідомляють про випадки, коли російські військові намагаються залишити окуповану територію під виглядом цивільних, яким дозволена евакуація.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більш ніж половина тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.

Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.

Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові", - розповів міський голова Мелітополя.

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За інформацією Федорова, окупанти почали виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура.