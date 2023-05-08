Російські військові намагаються виїхати з окупованої Запорізької області під виглядом цивільних, - Федоров
Про це під час телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
"На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців з щонайменше більш ніж половина тимчасово окупованої території Запорізької області, а ворожі війська, навпаки, все більше й більше переїжджають на запорізьку лінію фронту.
Але є такі військові, які намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. Одна з цілей, навіщо вони це роблять – щоб бігти з тимчасово окупованої території.
Тому наразі додалася ще одна фільтрація при виїзді з тимчасово окупованої території – коли перевіряють всіх цивільних в автівках і намагаються не допустити того, щоб в автівках були перевдягнені рашистські військові", - розповів міський голова Мелітополя.
За інформацією Федорова, окупанти почали виїжджати з адмінбудівель окупованої Мелітопольщини. Зокрема, вивезли обладнання з мелітопольської колонії та захопленої ними будівлі Укртелекому, а також почали виїжджати з декількох приміщень, де в них була розташована комендатура.