Росіяни заявили про збиття українського розвідувального безпілотника "Фурія" в Бєлгородській області

У Росії заявляють, що в Бєлгородській області було збито український розвідувальний безпілотник "Фурія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza

"Дрон було збито прикордонниками вранці 7 травня в районі села Підгірне за 25 кілометрів від кордону. Вибухових пристроїв на безпілотнику не було.

Безпілотники "Фурія" активно застосовуються для повітряної розвідки, зокрема для завдання ударів артилерією", - йдеться в повідомленні.

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