Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 970 (+540 за добу), 3730 танків, 3018 артсистем, 7253 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

9 94015
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 970 (+540 за добу), 3730 танків, 3018 артсистем, 7253 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 970 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3730 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 7253 (+5) од,
  • артилерійських систем - 3018 (+8) од,
  • РСЗВ - 554 (+0) од,
  • засоби ППО - 306 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2614 (+42),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5958 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 384 (+4).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники вночі знищили 35 із 35 "Шахедів", - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 970 (+540 за добу), 3730 танків, 3018 артсистем, 7253 броньовані машини 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Завтра понесуть на палках вже 195 тищ нових дідоф.
  • Amber
    Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Валентина Саюн 3d182c14
    195 тис до загону кобздона на 9 травня. Що заслужили те і отримали кацапи. Україна понад усе
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини