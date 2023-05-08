Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 970 (+540 за добу), 3730 танків, 3018 артсистем, 7253 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 970 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 3730 (+7) од,

бойових броньованих машин - 7253 (+5) од,

артилерійських систем - 3018 (+8) од,

РСЗВ - 554 (+0) од,

засоби ППО - 306 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2614 (+42),

крилаті ракети - 947 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5958 (+6) од,

спеціальна техніка - 384 (+4).

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